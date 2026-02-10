江戸川ボートの5日間開催「にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川」は10日が3日目。初日に転覆失格を喫した田中宏樹（37＝福岡）だが、2日目以降もレースを続行。気迫あふれる走りで奮闘中だ。3日目後半7Rは3コースから1Mで差して力強く抜け出し、5走目にして待望のシリーズ初白星ゲットに成功した。「展開がラッキーだった。江戸川は展開が向くこともあるし、予期しないアクシデントもあるレース場だから」とさばさばした表情