東日本大震災で父を亡くした宮城県警仙台北署巡査部長の内海（うちみ）将太さん（３４）が今年度、広域緊急援助隊に配属された。父に勧められ、被災時に自身を助けてくれた警察官への憧れを強くして志した道。「自分と同じ悲痛な思いをしないように一人でも多くの人を救いたい」。万一の災害に気を引き締める。（東北総局徳山喜翔）内海さんは交番に勤務しながら、土砂災害、建物倒壊、列車や航空機の事故などに備えて、定期