映画監督の大森一樹さん（７０歳で死去）が構想しながら、病気で亡くなり撮影できなかった映画「幕末ヒポクラテスたち」が完成した。大森さんの遺志を継いだ母校の京都府立医科大や、ゆかりの映画関係者らの手で制作された「遺作」。５月８日から全国公開される。（京都総局矢沢寛茂）ゴジラシリーズや「走れ！イチロー」大森さんはゴジラシリーズや「走れ！イチロー」などを手がけた。大学時代から映画制作に没頭。医師免許