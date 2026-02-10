阪神は10日、沖縄・宜野座キャンプ第3クール初日の11日に行われる1、2軍合同紅白戦の先発メンバーを発表した。紅組の先発は伊藤将司、白組の先発はドラフト5位ルーキー・能登嵩都が務める。【紅組】※先攻、一塁ベンチ1番（中）高寺2番（三）木浪3番（二）谷端4番（左）前川5番（指）浜田6番（捕）伏見7番（遊）小幡8番（右）小野寺9番（一）元山投手・伊藤将＜控えメンバー＞岩貞、今朝丸、湯浅、