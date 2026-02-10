イスラエルのヘルツォグ大統領の訪問に抗議するデモの参加者を拘束する警官＝9日、豪シドニー/Izhar Khan/Getty Imagesオーストラリア・シドニー（CNN）イスラエルのイツハク・ヘルツォグ大統領が9日、オーストラリアを訪問した。オーストラリア政府はユダヤ教の祭日を狙ったテロ事件の被害者に連帯の意を表す立場から同大統領の訪問を歓迎。一方、ヘルツォグ大統領を戦争犯罪人とみなす市民らは各地で抗議運動を展開し、警官隊と