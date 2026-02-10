衆院選の投開票から一夜明けた９日、静岡県内の主要政党の代表者らが県庁で記者会見し、戦いを振り返った。自民党候補が全８選挙区で勝利した要因について、県連幹部は「高市首相の人気」と「敵失」を挙げた。一方、小選挙区で惨敗した中道改革連合側は「時間が圧倒的になかった」と悔しさをにじませた。■■自民自民党の井林辰憲県連会長は「いただいた結果は大きな負託だ。しっかり応えられるように取り組んでいきたい」と語