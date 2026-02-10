俳優の仲間由紀恵さん（46）が、東日本大震災から15年を迎える東北を巡る特別番組の放送が決定しました。タイトルは『うつくしい みちのくに〜東日本大震災を忘れない〜』（日本テレビ系28局＋TOS、UMK、OTVで3月7日午後3時〜4時放送）。仲間さんが、2011年3月11日からまもなく15年を迎える岩手・宮城・福島の被災3県を、各地にゆかりのある案内人と巡ります。■岩手は河合郁人三陸鉄道の若手社員の思いに迫る岩手を一緒に巡る