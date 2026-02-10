東ＭＡＸことタレントの東貴博が１０日、ブログを更新し、防災士の資格試験を受験し、見事に合格したことを明かした。東はブログに「合格通知！」と記したうえで、「防災士資格取得試験結果のご通知」と書かれた紙の写真をアップ。その紙の下部には「受験者氏名飛田貴博」と東の本名が記され、その下には「試験結果合格」と書かれている。東は「いい年こいても合格は嬉しい昨日帰ったら届いてた合格通知って可愛い