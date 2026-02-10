【「Youtooz League of Legends フィギュア（バロンナッシャー）」・「Youtooz League of Legends フィギュア（ブルーセンチネル）」・「Youtooz League of Legends フィギュア（リフトスカトル）」】 2月10日 予約開始 10月下旬 発売予定 価格：各6,050円 「Youtooz League of Legends フィギュア（バロンナッシャー）」 インフォレンズは、フィ