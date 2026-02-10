フィギュアスケートの元韓国代表イム・ウンスさん（22）の美貌にSNSで称賛の声が上がっている。 「解説家として再び始まった〜ファイティングです！」イムさんは、2026年2月9日にインスタグラムを更新し、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのテレビ解説を務めたことを報告した。 現地に設置された中継ブースで解説する様子や、リンクの写真などを添付し、韓国語で「チームコリアファイティング」とのコメントを投稿した。