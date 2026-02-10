8日のミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー女子滑降で転倒し、ヘリコプターで搬送されていた米国代表のリンゼイ・ボン（41）の「容態は安定」しているという。ボンはスタートから13秒後に旗門に接触して激しく転倒した。 【写真】スタートからわずか13秒激しく接触するリンゼイ・ボン 米スキー・スノーボード代表チームはSNSに声明を発表。「容態は安定しており、信頼