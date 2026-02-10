あなぶきアリーナ香川 開館1周年を迎えるあなぶきアリーナ香川（高松市サンポート）で2026年2月24日～3月1日、普段立ち入る機会が少ないスペースなどを見学できる「ARENA OPEN DAYS」を実施します。 控室やVIPルーム、器具庫などイベントの主催者でなければ入れないアリーナの裏側を開放し、充実したスポーツ備品を展示します。 2月24日は午後1時から「ベルサイユ賞」