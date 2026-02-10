大分県大分市のJR大分駅前再開発で、大和ハウス工業と日鉄興和不動産が進める分譲タワーマンションと商業の複合施設（大分市末広）の概要が明らかにされた。下層の1、2階に店舗を配置した高さ98メートル、大分県最高層のタワマンで、2027年9月の完成を目指している。【こちらも】富山市公設卸売市場でにぎわい施設整備、今秋開業へ大和ハウス工業複合施設は名称が「プレミストタワー大分」。JR大分駅から徒歩2分の府内中央口