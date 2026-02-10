●リユース企業の月次が好調に推移しているブックオフグループホールディングス(9278東証プライム)は5日、2026年1月の月次売上高を発表した。既存店売上高が前年同月比114.3%、全店売上高が同114.0%といずれも2ケタ伸長している。2026年5月期(2025年6月〜2026年5月)においては、既存店ですべての月が前年比増収、全店で7月以降7カ月連続増収と好調だ。【こちらも】株主優待券の電子化が進む株主と企業のメリットとは?この