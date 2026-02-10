エバートンのジャック・グリーリッシュ、代表復帰の期待高まるなかでの悲劇イングランド1部エバートンに所属する元イングランド代表MFジャック・グリーリッシュが、足の疲労骨折で手術を受けたことを公表した。英衛星放送局「BBC」が報じている。グリーリッシュは現地時間1月18日に行われた古巣アストン・ビラ戦（1-0）で負傷。今季はマンチェスター・シティからの期限付き移籍でエバートンに加入し、公式戦22試合に出場して2