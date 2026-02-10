女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１１日に、第９３話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）松江を離れたいと錦織（吉沢亮）に告げたヘブン（トミー・バストウ）。翌朝、迎えの時間を過ぎても現れない錦織に、ヘブンは不安をおぼえる。そんな中、やっと現れる錦織。出迎えたトキ（郄石あかり）とヘブンは、錦織の姿に驚