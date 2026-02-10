２月１０日の東京９Ｒ・ゆりかもめ賞（３歳１勝クラス、芝２４００メートル＝７頭立て）は、戸崎圭太騎手が騎乗したスカイスプレンダー（牡３歳、栗東・池江泰寿厩舎、父サートゥルナーリア）が勝利した。勝ち時計は２分２８秒１（良）。単勝１・９倍の１番人気に支持されたアローメタル（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は、中団から脚を伸ばすも１馬身半差の２着。手綱を執ったクリストフ・ルメール騎手は「ちょっと