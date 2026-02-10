ＭＬＢ公式サイトは９日（日本時間１０日）、３０球団の予想開幕スタメンとローテを掲載した。メジャー初挑戦組のホワイトソックスの村上宗隆は「４番・一塁」、ブルージェイズの岡本和真は「７番・三塁」。アストロズの今井達也は先発陣の２番手に名を連ねた。ドジャースでは大谷翔平が「１番・ＤＨ」で先発４番手。山本由伸が先発１番手でエース格、佐々木朗希が６番手に名を連ね、日本人３人の６人ローテでシーズンに臨む