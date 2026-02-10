ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えることを記念し、2026年3月4日から2027年3月30日までアニバーサリーイベント“Discover U!!!（ディスカバー・ユー!!!）”を開催1“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な1年をお届けするこの期間、パーク開業当初に人気を博したアトラクション『E.T.』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『ジョーズ』『ジュラシック・パーク』がコラボレーションした豪華なオリジ