モデルで女優の畑野ひろ子が９日までにＳＮＳを更新。結婚記念日の夫婦ショットを投稿をし、話題になっている。自身のインスタグラムに夫で元サッカー日本代表の鈴木啓太氏との夫婦ツーショットを公開。２人で肩を寄せ合う写真を披露し、「１７回目の結婚記念日」とつづると、「いつもありがとう」と感謝の言葉を記した。この投稿に「おめでとうございます素敵なお二人です！２人共指が長くてキレイですね！」「美男美女で