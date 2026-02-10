ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間10日夜から11日早朝にかけての大会5日目が行われる。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」超えを狙うここまで日本代表は7個のメダルを獲得。スキージャンプ女子ノーマルヒル（NH）で、初出場の丸山希（27、北野建設）が日本勢メダル第1号となる銅メダル。スノーボード男子ビッグエアは木村葵来（21、ムラ