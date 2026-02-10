俳優の木村魁希の1st写真集『木村魁希写真集（仮）』が3月23日に東京ニュース通信社から発売されることが決定した。【画像】熊ではなく猿と一緒に笑顔を見せる木村魁希木村は、8日に最終回を迎えたスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に熊手真白／ゴジュウポーラー役として出演し、注目を集めている。そんな木村の自身初となる写真集が3月23日にリリースされる。撮影したのは『ゴジュウジャー』をクラン