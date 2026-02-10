日米の関税協議で合意した対米投資の第1号案件をめぐり、赤沢経産大臣があすから訪米し、アメリカのラトニック商務長官と協議することになりました。赤沢亮正 経済産業大臣「明日11日の水曜から14日土曜日まで米国に出張し、ラトニック商務長官との間で第1号案件の発表に向けた議論をさらに行う予定としています」きょうの閣議後の記者会見で、赤沢経産大臣はあすから訪米し、アメリカのラトニック商務長官と協議すると明らか