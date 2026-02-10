ミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケート女子１０００メートルが９日行われ、前回大会覇者の高木美帆が１分１３秒９５で３大会連続メダルとなる銅に輝いた。◇高木美帆選手の３大会連続となるメダル獲得に、地元の北海道幕別町では祝福ムードが広がり、さらなる活躍を期待する声が上がった。パブリックビューイングが行われた町百年記念ホールには町民ら約１００人が集結。銅メダルが決まると、「おめでとう」のか