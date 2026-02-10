ドッグランでパパと遊んでいたらママを見失った…！一心不乱に探し回りママを発見。そのときのわんこの愛おしい姿が話題を集め、投稿は17万回再生を突破しています。「だから犬はたまらない」「満面の笑み♡」「可愛すぎて泣きそう」といったコメントが寄せられることとなりました。 ドッグランでママとはぐれた…！ Instagramアカウント「kappa_wanwan」に投稿されたのは、元保護犬「カッパ」ちゃんのドッグランでの一コマ