1997年のソウルを舞台にした1月から配信中のNetflixドラマシリーズ『Missホンは潜入調査中』は、アンダーカバー（潜入捜査）ものにあるサスペンスフルな展開とラブコメディを融合させつつ、ジェンダーロールの苦さを撃つ異色のガールズクラッシュドラマだ。 参考：『Missホンは潜入調査中』CEO役も話題エリートから殺人鬼まで、コ・ギョンピョの振り幅 “汝矣島の魔女”と恐れ