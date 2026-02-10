カプコンは、『モンスターハンターワイルズ』1周年直前メッセージを公開し、『モンスターハンターワイルズ』Ver.1.041アップデート内容と今後の展開について発表した。 （関連：【画像あり】アップデート内容は魅力抜群！ゲームのスクリーンショット一覧） 今回のアップデートでは、「歴戦王アルシュベルド」が常設イベントクエストとして登場する。3月19日か