今季の仏リーグ・アンで特大のサプライズを起こしているのがRCランスだ。昨季は8位でフィニッシュしたチームだが、今季はここまで21試合を戦って16勝1分4敗で絶対王者パリ・サンジェルマンと互角の優勝争いを展開している。そのチームで攻撃の中心となっているのが33歳のFWフロリアン・トヴァンだ。トヴァンはマルセイユで酒井宏樹と一緒にプレイしたことでも知られるアタッカーだが、2021年には退団してメキシコのティグレスへ移