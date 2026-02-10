ソフトバンク、JR西日本光ネットワーク、JR九州電気システムの3社は、鉄道沿線の光ケーブルを活用したイーサネット専用線サービス提供に向けて協業し、今月中に開始すると発表した。 サービス構成のイメージ データセンターやインフラなどの高い信頼性が求められる領域に対応できる、帯域保証型サービスとして提供する。 この専用線サービスは、ソ