◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第２節藤枝ー松本（１４日・藤枝総合運動公園サッカー場）Ｊ２藤枝は１０日、１４日のＪ３松本戦に向け、焼津市内で軽い調整を行った。今季、松本から移籍したＦＷ菊井悠介（２６）は、古巣への“恩返し”として、今季就任した槙野智章監督の初勝利に貢献することを誓った。移籍１年目にして背番号１０となった菊井は、開幕戦のＪ３岐阜戦（０●２）でスタメンに起用され、１日のオフを