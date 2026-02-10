財務省は１０日、国債や借入金、政府短期証券を合わせた「国の借金」が２０２５年１２月末時点で１３４２兆１７２０億円に上ったと発表した。同９月末時点から８兆５８０６億円増え、過去最大を更新した。社会保障費や防衛費をはじめとする政策的経費を税収などで賄いきれず、借金が増え続けている。普通国債の発行残高は９月末時点から６兆２７０５億円増え、過去最大の１０９４兆４８７４億円に膨らんだ。一時的な資金を調達