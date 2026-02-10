ENHYPENが、日本での圧倒的な人気を証明した。2月10日、日本レコード協会によると、ENHYPENの7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』が、1月時点で累積出荷量25万枚を突破し、ゴールドディスクの「プラチナ」認定を受けた。【話題】ENHYPEN・ヒスン、「D AWARDS」人気賞1位に！日本レコード協会は、毎月音盤の累積出荷量に応じて「ゴールド」（10万枚）、「プラチナ」（25万枚）、「ダブル・プラチナ」（50万枚）、「トリプル・プラチ