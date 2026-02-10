お笑いタレントの出川哲朗（61）が9日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。芸人人生の転機となった番組を明かした。出川が「ダチョウ倶楽部」の人気に押されていた若手時代、「バスつり下げ」や「人間ロケット」など過激な企画に芸人たちが挑む人気番組「ビートたけしのお笑いウルトラクイズ！！」に出演。優勝を果たした。「大げさじゃなく今のM-1ぐらい（の影響力）。視聴率も20％を