世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するファナティクスの日本法人「ファナティクス・ジャパン合同会社」（東京都港区）は今月20日から渋谷・MIYASHITAPARKと東京スカイツリーに3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のオフィシャルグッズを取りそろえた期間限定ストア「WORLD BASEBALL CLASSICオフィシャルストア」をオープンする。オフィシャルストアではWBCのロゴが入った特別