ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ男子個人ノーマルヒルが９日行われ、二階堂蓮が銅メダルを獲得した。◇スキージャンプ男子個人ノーマルヒルで銅メダルを獲得した二階堂蓮選手（２４）の母校がある北海道下川町では、恩師や同期生らが大ジャンプに歓喜した。ノーマルヒルの２回目に１０６メートル５０を記録し、町総合福祉センターに設けられたパブリックビューイング会場でくす玉が割られた。二階堂選手が通