◇プロ野球・巨人春季キャンプ第3クール1日目（10日、宮崎）松井秀喜臨時コーチの就任初日をリチャード選手は心待ちにしていました。「聞きたいことはたくさんあります」と話していましたが、この日、いきなりチャンスが。自身のフリー打撃を見ていた松井コーチのもとに向かったリチャード選手。5分以上にわたって、指導を受けました。「教えません。内容は僕だけのものです！」とその内容について語らなかったリチャード選手。「