パソナグループは、現実と仮想空間を融合する「ＸＲ（クロスリアリティー）技術」を活用した映像製作サービス事業に乗り出す。コンサートの映像演出や、自動車ショールームの展示、画像や動画を使った社員教育など、多用途での展開を目指す。パソナは１月、韓国の映像製作会社ビブスタジオスと合弁会社「パソナビブジャパン」を設立した。パソナが６割を出資する。ビブスタジオスは、ＡＩ（人工知能）を活用したＸＲ技術に強