家の中に落ちていた正体不明のプラスチック製パーツ。その写真をThreadsに投稿し、「家の中に落ちていたコレはなんだろう？プラスチックです」と問いかけたところ、すぐに「クイックルワイパーのこの部分ですかね！？」とコメントがつき、正体が判明しました。投稿したのは、箕面の保護猫カフェ・カーラキャットカフェ（@caracatcafe）の店主さんです。その驚きのスピード感に「スレッズ本当すごすぎる！」「なんで分かるんだよ」