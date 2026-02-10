中国南部の自由貿易区である海南省の海口税関によると、春節（旧正月、2026年は2月17日）の旅行客繁忙期に対応するための特別体制の春運の第1週（2月2日〜8日）に海口税関で通関した離島免税購入額は累計で前週比6．3％増11億600万元（約249億円）、利用者数は同26％増の19万1900人に達しました。購入商品数は同9．4％増の89万5000点でした。今年は海南自由貿易区で全島「封関運営（入境貨物を通関完了していない保税貨物として扱