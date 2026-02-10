「免許の写真」“変な顔”に写っても諦めてない？クルマの運転に必須となる「運転免許証」。その更新時に撮影される顔写真について、「不機嫌そうに見える」「実物より写りが悪い」と不満を持った経験のある人もいるでしょう。【画像】超カッコイイ！ これが斬新な「ピンクの免許証」です！（11枚）一般的に、免許センターでの更新手続きでは流れ作業のように撮影が行われ、撮り直しもできないため、納得がいかないまま数年