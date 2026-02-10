宮崎県日南市では、２月１日からカープ１軍のキャンプが始まっており、平川蓮選手、齊藤汰直投手、勝田成選手、赤木晴哉投手、小林結太捕手の新人５選手も参加しています。期待のルーキーたちの評価について、コーチ陣を取材しました。 ドラフト１位・平川蓮選手 ドラフト１位の平川は、打撃練習では柵超えを放つなど、豪快な打撃を披露しています。キャンプ初の実戦となった２月７日のシート打