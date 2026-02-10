北海道・森警察署は2026年2月10日、窃盗の疑いで鹿部町の無職の男（71）を逮捕しました。男は2026年2月9日午後4時40分ごろ、鹿部町内の住宅の敷地にあるホームタンクから灯油を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男がホームタンクから手動の給油ポンプを使って灯油を盗んでいるところを家の住人の女性（61）が見ていたということです。女性は、男が車で立ち去ったあとに自宅周辺を通りがかったパトカ