俳優の東ちづるさんが自身のインスタグラムを更新。ジストニア痙性斜頸という難病と闘っている、夫の堀川恭資さんとの海外旅行について、その思いを綴っています。 【写真を見る】【 東ちづる 】 「夫ホリが難病になって17年目にして初めての2人だけの海外旅行」「ふたりで同じものを見て、同じものを味わう」「喧嘩ゼロの旅をめざす(笑 」ＳＮＳに想い東ちづるさんは「夫ホリが難病になって17年目にして初めての2人だけの