公開中の「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）の主人公は、葬祭プランナーの男女。葬儀内容の提案から段取り、式の進行までを担当する専門家で、遺族と故人の橋渡しをしながら、生と死に向き合う姿を描いている。プランナーの美空を演じた浜辺美波は「撮影を通して、お葬式のイメージがだんだん変わっていきました」と振り返った。（近藤孝）葬儀会社のインターンになった美空は、葬祭プランナーの漆原（目黒蓮）とコンビ