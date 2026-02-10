◇NBAレイカーズ110ー119サンダー（2026年2月9日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が9日（日本時間10日）の本拠地サンダー戦で先発出場。28歳初戦は2本の3Pシュートを決めるなど12得点。チームは昨季王者相手に接戦で競り負けた。8日に28歳の誕生日を迎えた八村。28歳初戦となったこの日もスタメンに名を連ねた。第1Qは残り7分10秒に左サイドでジャンプシュートを決めて初得点。残り2分11秒でベ