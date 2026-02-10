全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』では、道マニアがイチオシの道を紹介。今回は、群馬県にある“廃道”を巡りました。 ※廃道は危険ですので、むやみに立ち入らないでください。（この記事では道情報だけをまとめてご紹介します） 【写真を見る】群馬県の“廃道”と火薬製作所跡を調査！軍用道路の未成廃道が残す歴史の足跡とは？【道との遭遇】 終戦で未成道のまま廃道に… 整備されるはずだった軍用道路 「島根