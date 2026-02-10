JR東日本は首都圏で長時間の運休を伴う輸送トラブルが先月から相次いでいることを受け、喜勢陽一社長が謝罪のコメントを出しました。またチェック体制などを強化するなどの再発防止策をまとめました。以下、JR東日本が発表した喜勢陽一社長のコメントと今後の取り組み事項の全文です。2026年2月10日東日本旅客鉄道株式会社一連の輸送トラブルに対する弊社代表取締役社長コメント本年に入ってから、1月16日に山手線・京浜東北線に