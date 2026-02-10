ヤクルト・山田哲人内野手（３３）が１０日、沖縄・浦添キャンプで取材に応じ、２年ぶりの開幕スタメンに向けて意欲を示した。昨年は３月に左手指の腱（けん）の脱臼で離脱して出遅れたが、完全復活に燃える今季はキャンプから順調に調整中。「もちろん試合は出たいので。そこは頑張りたいと思ってます」と力を込めた。今季は二塁から三塁転向に挑戦中。「池山監督もダイヤモンドは白紙と言っているので、まずは自分が選んで