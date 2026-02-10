「非常に尊敬され、非常に人気のあるリーダーで、サナエが大胆かつ賢明に選挙を決断したことが大きな成果を上げた」「あなたと、あなたの連立政権を支持できたことは私の名誉だ。あなたの保守的な『力による平和』政策が成功することを心から願っている」米国トランプ大統領は総選挙で自民党が圧勝すると、さっそく高市早苗首相への祝意をSNSに書き込んだ。高市首相は英語と日本語で「トランプ大統領、温かく心強い祝意のメッセー