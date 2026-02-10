記録するだけで痩せるのに無意識に食べ続ける 期間を決めてその間だけ我慢しよう！その意志を最後まで貫けるなら素晴らしいです。しかし、意志の弱い人たち（私を含め）には向かないと思います。 必要なのは決意ではなく、理論を知って、我慢のないダイエットを習慣化することですよ。3日坊主ダイエットの基本ルール（書籍34ページ）の3つ目、「食べたもの」や「体重」を毎日記録するために「ライフスタイルシ&#